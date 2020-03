La spia sul comodino

Non è vero che il governo ha fatto passare la nuova legge sulle intercettazioni (molto più invasiva della precedente) “approfittando dell’esplosione del coronavirus”. La nuova legge è davvero Orwelliana, questo sì, ma la sua votazione era già stata calendarizzata, il governo ha solo posto la fiducia. Da adesso sarà mooolto più facile spiarci e intercettarci, ed era fatale che finisse così in uno Stato che ha smesso da decenni di fare indagini classiche sul territorio, come fanno in Inghilterra, preferendo la pesca a strascico. Butti la rete e aspetti: qualcosa tiri fuori, prima o poi. Solo a quel punto ti fai autorizzare ex post le intercettazioni, per poterle usare in tribunale. Saremo spiati h24, ma lo eravamo già da prima del nuovo decreto. Preoccupa piuttosto la novità del trojan horse, quel virus che, inserito da remoto nei Pc, tablet e smartphone (ovviamente all’insaputa dei proprietari dei medesimi) li trasforma in registratori continui di suoni e immagini, anche da spenti. Non saranno più captate solo le telefonate, ma anche i discorsi e i movimenti ambientali, sul lavoro, in auto, a casa, a letto, dappertutto. Lo slogan del nuovo decreto potrebbe essere “gesti, parole e sesso, ti spio persino al cesso”. Ah, dimenticavo: i giornali sono autorizzati a divulgare le intercettazioni. Tanto per oliare meglio la macchina del guano e non far rischiare querele a chi lo butta nel ventilatore. Se unite la potenza del nuovo sistema spionistico al progressivo varo di leggi d’opinione (contro il revisionismo, il negazionismo, il politicamente scorretto) capite che siamo nelle mani di una nuova Lubianka. Ci vorrà poco, per sbarazzarsi di un oppositore.

