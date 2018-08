Prima gli abbracci, commossi e sentiti, poi il genitore ricorre alle maniere forti per far allontanare la figlia

La sposa non vuol saperne di lasciare il tetto paterno. Si allontana sotto braccio con il promesso sposo, ma poi torna indietro, suoi suoi passi, pronta a riabbracciare il padre per un ultimo, commovente saluto. Un gesto che la devota figlia ripete più e più volte, assecondata dal genitore. Fino a quando, di fronte all’ennesimo dietrofront, il padre, stufo, non ricorre alle maniere forti e l’allontana.