La squadra di basket perde sempre, il sindaco la porta in pellegrinaggio al santuario per farla benedire

Quando si dice “vai a farti benedire”. Succede a Borgosesia, nel Vercellese, dove la locale squadra di basket, che milita nel campionato di serie B, non sembra passarsela troppo bene avendo fin qui incassato solo tre vittorie occupando un posizione in classifica, la quattordicesima, non proprio di quelle tranquille.

L’IDEA DEL SINDACO TIRAMANI

Ma il più preoccupato di tutti è stato il sindaco Paolo Tiramani, deputato del Carroccio ed ex cestista, il quale, alla cena degli auguri di Natale, ha avuto una brillante idea: portare la squadra in pellegrinaggio, a piedi, fino al santuario del Crocifisso di Boca, in provincia di Novara.

DOMANI TUTTI IN MARCIA

L’appuntamento è per domani mattina quando la squadra del Borgosesia, guidata da Tiramani si ritroverà al cimitero di Grignasco e da lì si metterà in cammino alla volta del santuario distante poco più di 5 chilometri con un discreto dislivello. Un buon allenamento per smaltire le abbuffate delle feste natalizie. E poi, perché no, magari al resto penserà la benedizione!!