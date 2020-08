La stanza di Pino

Era uno di quei convegni un po’ polverosi della Fondazione Volpe, nella seconda metà degli anni Settanta. Il tema era la cultura della libertà, o la libertà della cultura, o qualcosa del genere: c’erano accademici più o meno illustri, più o meno emeriti, più o meno in pensione, qualche intellettuale esule del dissenso sovietico, qualche intellettuale del dissenso italiano che non aveva nemmeno dovuto espatriare, «esule in patria», appunto…

Per entrare a palazzo Pallavicini Rospigliosi attraversavi il giardino che conteneva il Casino dell’Aurora con gli affreschi di Guido Reni, gioiello del barocco, e ti inerpicavi per la grande scala in marmo che portava al primo piano in un tripudio di statue e di iscrizioni, il trionfo di quella che un tempo era stata l’aristocrazia nera del papato derubricata ora, da una certa stampa, ad aristocrazia nera tout court, il fascismo alle porte, la strategia della tensione, il tintinnare delle sciabole, il golpe in agguato, l’ombra del golpe…

C’era una pausa dei lavori e io e un vecchio amico ce ne stavamo scomodamente seduti in un salone semivuoto a chiacchierare. Ho detto vecchio amico così, per riflesso condizionato: in due facevamo meno di cinquant’anni e ci conoscevamo da non più di tre; ma allora si maturava in fretta e le ideologie e la politica facevano da cemento a nuove amicizie tanto quanto sbriciolavano le vecchie. Con la coda dell’occhio vidi un ragazzone che si avvicinava: indossava uno splendido cappotto di vigogna scuro sopra un gessato a righe molto sottili, capelli folti, corti e già brizzolati, un imponente paio di baffi.

Mi si accostò dal lato destro, si abbassò alla portata del mio orecchio e mi sussurrò: «Scusate, mi sapete indicare i professori Solinas e..». «Il professore Solinas sono io» sussurrai a mia volta, divertito dal titolo, «e questo al mio fianco è il professore…». Il ragazzone si alzò in tutto il suo metro e ottanta abbondante: «Vi porto i saluti di Franco Freda» disse ad alta voce. Non feci in tempo a girarmi che il mio amico era già oltre le colonne d’ingresso del salone, scuotendo la testa e parlando da solo… «Tu sei un pazzo» gli disse in seguito. «Entri in un convegno dove ogni tre professori rincoglioniti c’è una spia della polizia e ci porti i saluti dell’“uomo nero” d’Italia»…

Il pazzo si chiamava Pino Grillo. Pino e Freda si erano conosciuti in Calabria, dove il primo viveva e il secondo era imputato nel processo di Catanzaro per le bombe di piazza Fontana a Milano… «L’uomo nero», «lo stragista», «il comandante», «il capitano», a seconda della sponda politica da cui provenivano gli appellativi, aveva cercato di trasferire lì la sua attività editoriale, le Edizioni di Ar, e Pino per un certo periodo gli fece da trait-d’union con la tipografia. Gli piacevano i libri e quando poi si mise in proprio si comprò una macchina per la fotocomposizione grazie alla quale fino alla stampa se li poteva fare in casa…

Anni dopo, quando divenne l’editore di una rivista che si chiamava Elementi, di cui ero il direttore, venne con me a Milano per chiudere le trattative con il tipografo che l’avrebbe stampata e conosceva meglio di lui il prezzo e il peso della carta, il tipo di inchiostrazione, la gamma dei caratteri e insomma tutti gli strumenti e tutti i trucchi… «C’è solo una cosa che i tipografi hanno più di me» mi disse quel giorno. «I soldi». Pino era di buona famiglia, ma si era scelto un mestiere impossibile. Fare l’editore è già complicato in sé, fare l’editore di destra nell’Italia degli anni Settanta era un duplice suicidio.

Da un lato c’erano le difficoltà oggettive: non trovavi un distributore, nessuno ti finanziava, molte librerie non ne volevano sapere e insomma c’era una conventio ad excludendum.. Dall’altro c’erano quelle soggettive, ovvero relative al soggetto di riferimento: a destra si leggeva poco e male, ci si faceva la guerra fra poveri (cattolici contro pagani, evoliani contro gentiliani, tradizionalisti contro fascisti eccetera), non giravano soldi…

Lui si caricava i libri in macchina e girava l’Italia. All’inizio io stavo a Roma e poi, negli anni Ottanta, andai a lavorare a Milano, ma il rituale rimase lo stesso. Squillava il telefono di casa e dall’altro lato una voce allegra ti diceva: «Dottore carissimo, sto salendo», oppure «Direttore carissimo», o «Eccellenza illustre», a seconda di come l’estro gli dettava lo sfottò. Nel tempo, prima mia madre, poi io finché vissi da solo, poi mia moglie, preparavamo il letto per Pino… Quando cambiai casa, mi ritrovai con una stanza in più. «È la stanza per l’ospite» dissi a Angela. «È la stanza di Pino» mi replicò lei.

Poi lei morì, poi è morto anche Pino e io ho venduto casa. Nella nuova, più piccola, c’è un divano che ho battezzato «il divano di Manuel». Manuel è il figlio di Pino e ha le sue stesse abitudini. Le amicizie che nascono nel tempo della politica sono diverse da quelle dell’infanzia o della scuola. Non voglio dire che abbiano un valore aggiunto: sono di un’altra lega. Condividi un’idea e in fondo una visione del mondo, corri dei rischi in nome di un principio, sei una dinamo perpetua di iniziative che non ti porteranno mai da nessuna parte, ma per anni ti riempiranno l’esistenza. Tutto assume un valore epocale, e anche il ricordo più insignificante ha una sua mitologia.

Dopo quel primo incontro della Fondazione Volpe, Pino cominciò a venire spesso a Roma: avevamo composto un trio, formato da me, da lui e da Gennaro Malgieri e ci eravamo dati, come ristorante di riferimento, un locale della vecchia Roma, la Maison du Valais… Era ricavato nelle ex scuderie di un palazzo nobiliare, in uno slargo dopo via dei Coronari. C’era un portone in ferro che introduceva a delle sale a volta arredate con gusto. Era nato come ristorante di specialità svizzere, ma io, che non sono Alberto Arbasino, che cosa sia la cucina svizzera non lo so dire, e se devo andare oltralpe allora scelgo l’originale e mi siedo a quella francese…

I romani la dovevano pensare come me e infatti La Maison du Valais cambiò dopo un po’ gestione e nome e la prese in mano uno che si chiamava Peppino ed era di Afragola. Il romano, però, è anche uno spirito pratico e quell’eccesso di camini, di stucchi e di broccati ne suscitava la diffidenza. Il romano paga ciò che mangia, non ciò che appare e, insomma, lì temeva la fregatura. Così, per mesi, io, Pino e Gennaro fummo in pratica gli unici clienti e la sola volta che Peppino ci presentò un conto più alto, Gennaro lo guardò addolorato: «Peppino…» si limitò a dire, come si fa con un figlio che ha tradito la tua fiducia. Peppino arrossì e si riprese il conto: «Ci dev’essere stato un errore» farfugliò…

Per farla breve, una sera, miracolo, c’era una coppia a un altro tavolo poco lontano e il maschio guardava con insistenza il nostro, e nella fattispecie Pino che troneggiava rispetto a noi commensali brevilinei. Eravamo allegri, un po’ bevuti, facemmo amicizia; la ragazza non era male, il ragazzo era simpatico, anche se guardava Pino in modo strano. Abitavano poco lontano; perché non salite a bere qualcosa, dissero a fine serata: accettammo. In casa, lei mi chiese di aiutarla a prendere i bicchieri in cucina e mentre eravamo lì mi mise mezzo metro di lingua nella bocca; stavo per soffocare quando si sentì un grido strozzato: «Ah, ecco chi sei, adesso è tutto chiaro».

Il ruggito del cornuto pensai fra me, ma voltatomi non c’era nessuno; la voce proveniva dal salone e aumentava d’intensità. «Ma certo, inverno del ’75, comizio di Enrico Berlinguer a Reggio Calabria…». Pino era appoggiato a una specie di consolle, Gennaro era ancora seduto in poltrona come in apnea e il padrone di casa era in piedi di fronte a Pino con l’indice accusatore puntato: «Ci fu una carica di fascisti, armati di spranghe, venti punti in testa ho avuto. E tu, tu eri quello che me l’ha spaccata…». Ero fra la cucina e la sala quando dalla prima partì un gemito; era lingua di serpente che ubriaca stava rimettendo anche l’anima.

«La tua ragazza sta male» gridai a testa spaccata… Cinque minuti dopo eravamo in strada, il tempo che lui accompagnava in bagno lei e le teneva la fronte. «Bé, se non altro non era frocio» disse Pino mentre salivamo in macchina: «E poi quali spranghe, sarà stato un pezzo di legno». A suggerire a Pino Grillo il nome Settecolori per la casa editrice credo sia stato Marco Tarchi, allora brillante agitatore di idee e oggi affermato politologo. Era il titolo di un romanzo di Robert Brasillach, uno scrittore che a un ragazzo di oggi temo non dica nulla, ma che per un ragazzo di allora, di destra, neofascista o post fascista che fosse, voleva dir molto e forse diceva tutto. Raccontava una morte per fucilazione in giovane età, la passione per la vita, l’amore per i libri e la cultura, una certa trasversalità, il peso terribile delle idee…

Come omaggio anni dopo, Pino pubblicò Comme le temps passe (trad. it. La ruota del tempo), forse il romanzo più bello di Brasillach e quando poi morì ai suoi funerali venne letta quella sua poesia che recita: «Non porto con me/che le mie amicizie/ la fiducia dei miei fratelli/ il pensiero del mio onore/ il volto di mia madre»… La malattia che se lo portò via non era riuscita ad alterarne né il volto né il fisico e io non so se cinquant’anni nemmeno compiuti siano tanti o siano pochi per morire, so solo che fino all’ultimo lui li portò con la spavalderia propria di quelle persone per cui il tempo non passa mai e quindi sempre e comunque si muore giovani.

La Settecolori non pubblicò tantissimi libri, ma Il tempio del cristianesimo di Attilio Mordini era un libro straordinario, L’eclisse del sacro di Alain de Benoist e Thomas Molnar un libro importante, C’eravamo tanto a(r)mati, un libro che segnò un’epoca e fece da battistrada a una memorialistica sugli anni Settanta poi diventata fluviale, eppure mai così limpida come nelle testimonianze in esso raccolte. Invece di cambiare macchina, o farsi una vacanza, Pino stampava un libro e se dovessi fare un paragone con i tempi attuali direi che allora uno credeva in quello che faceva, e non c’erano ostacoli in grado di fargli cambiare idea, oggi si fa quello che si può e al primo intoppo ci si ritira in buon ordine.

Pino aveva un numero rispettabile di fratelli e un numero ragguardevole di nipoti, gli uni e gli altri sparsi fra la Calabria e il centro-nord. Per quest’ultimi era «lo zio Pino» e mi immagino l’effetto che dovesse fare su un adolescente più o meno tentato dalle idee questa figura un po’ guascona che s’aggirava per l’Italia vendendo libri, partecipando a convegni, intrecciando amicizie, sempre informato su tutto, sempre conoscendo tutti. Era fedele alle amicizie, e non è un caso che l’ultimo titolo da lui pubblicato in vita fosse L’amicizia di Abel Bonnard…

Come ogni calabrese che si rispetti era anche ombroso e non dimenticava le offese, quelle vere e quelle presunte. Succedeva così che chi ai suoi occhi si era macchiato di qualche colpa non ricevesse i suoi libri, anche se li avrebbe pagati, in contrassegno o in conto deposito… In questo era, per alcuni versi, il degno erede di una certa editoria di destra il cui esemplare più illustre resta Giovanni Volpe, il figlio del grande storico, talmente affezionato ai volumi che stampava da soffrire se qualcuno cercava di comprarli…

Pino, se non altro, selezionava gli acquirenti in base alle simpatie e alle antipatie, e lo stesso faceva per i possibili recensori: «Non glielo mando in omaggio nemmeno se crepa» bofon- chiava sotto i baffi. «Ma magari la sua recensione ti fa vendere qualche copia» cercavo di convincerlo. «E chi se ne frega» era l’allegra risposta. Con Pino ho condiviso molte albe, molti letti, molte sbronze. Una volta che ero fra l’Abruzzo e la Campania per lavoro, unii i miei giri ai suoi e, con una macchina presa a noleggio a spese del giornale per cui lavoravo, battemmo quelle regioni: io correndo dietro ai potenti della politica, fra Gissi, Pescara, Nusco e Benevento, lui fra tipografie e centri librari, debitori che non si facevano trovare, creditori impazienti, finanziatori evanescenti.

Sarebbe stato un bravissimo cronista e infatti fu per me un aiuto prezioso: aveva faccia tosta, era curioso, era ostinato, entrava in confidenza con facilità, macinava chilometri come fossero noccioline. Ne facemmo talmente tanti e in così poco tempo che una notte imboccammo l’autostrada per Napoli in contromano. «Forse è meglio se dormiamo un po’» ci dicemmo una volta fermi e quando riprendemmo a respirare normalmente. Con Pino se n’è andata una parte della mia giovinezza, quella in cui si pensava che il domani ci avrebbe finalmente sorriso e in qualche modo ci sarebbe appartenuto.

L’estate in cui morì ero andato in uno dei posti più sperduti del mondo, l’isola di Sant’Elena, per un réportage. Lo chiamai appena sbarcato, da una cabina telefonica di Jamestown, perché il cellulare non prendeva, e ancora mi chiedo come fu possibile che tutto fosse così facile, le monete che scendono nella pancia dell’apparecchio, il suono regolare della comunicazione, un «sì» faticoso dall’altro lato. La malattia si stava accanendo a portargli via la voce, e così per quel minuto e poco più di conversazione parlai solo io e non ricordo cosa dissi, oppure lo ricordo troppo bene. Poi uscii dalla cabina e mi misi a piangere.