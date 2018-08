La stazione sarà a metà servizio. La rabbia dei sindaci: «Ignorati»

«Questa soluzione, accolta positivamente dai sindaci, che pure hanno rimarcato la criticità della situazione, rappresenta l’unica soluzione praticabile per mantenere l’offerta completa». Così la Regione Piemonte descriveva in una nota ufficiale l’esito dell’incontro avuto giovedì con i sindaci del Canavese sulle modifiche al servizio garantito dalla stazione di Feletto, che sarà soppressa fino al 10 settembre per poi accogliere un traffico pendolari pari al 55% della sua attuale portata. Una ricostruzione forse un po’ entusiastica a leggere le reazioni del giorno dopo di alcuni primi cittadini.

Come ad esempio quello di Volpiano Emanuele De Zuanne. «Ancora una volta – ha commentato – i sindaci dei Comuni interessati vengono a conoscenza di decisioni prese senza essere consultati prima e, dunque, senza la possibilità di fornire un contributo. Per esempio bisognerebbe tenere in considerazione tutte le ricadute sul territorio, come l’allungamento dei tempi di chiusura dei passaggi a livello che ha ripercussioni sulla viabilità. Per ovviare a questo problema si sarebbe dovuto realizzare il raddoppio da Settimo a Volpiano, peraltro già approvato e finanziato in passato, e utilizzare alcuni tratti già esistenti a doppio binario esterni alle stazioni. Ma ormai queste soluzioni sono impraticabili nel breve periodo. Chiediamo – conclude il sindaco – che i lavori necessari per riportare la velocità a 70 all’ora siano assolutamente portati a termine entro dicembre, come dichiarato in questa sede da Gtt».

Dal 27 agosto al 9 settembre, per rispettare le imposizioni dell’Ansf, l’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria, che fissano il limite di velocità ai 50 chilometri all’ora, sarà infatti soppressa la fermata di Feletto, ma dal 10 settembre con la riapertura delle scuole, la fermata sarà ripristinata per il 55% del carico dei convogli. Per il periodo dal 27 agosto al 9 settembre, e per i treni che dal 10 settembre non fermeranno alla stazione di Feletto, saranno attivati servizi autobus navetta da Feletto verso Rivarolo e verso Bosconero. Gtt si è impegnata a dare la massima informazione rispetto alle modifiche degli orari, sia con apposita segnaletica nelle stazioni, sia tramite personale di assistenza alle stazioni di Feletto, Rivarolo e Bosconero.