La stonatura del Regio

Si è insinuato il virus maligno della corruzione tra i velluti del Teatro Regio, lo storico tempio della lirica torinese. Uno scandalo cominciato all’alba con i blitz della guardia di finanza in mezza Italia che farebbe emergere interessi e pure altro tra l’Ente, i suoi vertici e la politica. Una di quelle storie che, comunque vada poi a finire l’inchiesta, lascia una macchia nera su questa istituzione nata nel 1740 che è da sempre un vanto per la città e la grande lirica che ne ha onorato il palcoscenico. Ora dopo i nomi altisonanti della cultura che hanno fatto grande questa istituzione (inserita dall’Unesco tra le “residenze Sabaude”), compare quello dell’ex sovrintendente William Graziosi, finito indagato sia per le circostanze con cui fu nominato, sia per bandi , turbativa d’asta e fors’anche affari non cristallini con una agenzia teatrale svizzera a lui vicina che avrebbe gestito i contratti degli artisti. Con Graziosi altri quattro, tra cui un corista grillino che si sarebbe speso per la nomina e poi – come sostengono gli inquirenti – avrebbe scalato i vertici del teatro forse senza averne titolo. Una vicenda tutta da chiarire i cui contorni però sono già ben noti agli inquirenti e sostenuti da copiose prove e intercettazioni che vanno indietro nel tempo segno di un’indagine assai minuziosa. Un’altra brutta vicenda per Torino che lascia intendere come la politica, alla fine, soffra spesso di mali antichi e purtroppo comuni a chi gestisce il potere. Peccato che di mezzo ne siano andati i bilanci dell’Ente e pure le carriere di uomini di grande spessore culturale come il direttore artistico Gianandrea Noseda, e Alessandro Galoppini poi diventato numero due del Teatro alla Scala, segnando un altro autogol a questa nostra travagliata città.

