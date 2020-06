La storia del soldato ferito raccontata dall’amico morto

Eden era un soldato, un uomo giovane e prestante, ora è quel che resta di un corpo, dopo che la sua unità è saltata su un ordigno, bloccato in un letto di ospedale. Al suo capezzale c’è Mary, la moglie, che sembra aspettare che Eden, in qualche modo, si svegli, possa tornare cosciente nonostante le mutilazioni e le orribile ferite, o forse aspetta solo che tutto finisca. “Aspettando il cielo” (Longanesi, 16,90 euro; ebook 9,99 euro) ha forse un significato più ampio nell’originale inglese, “Waiting for Eden”. Perché l’attesa è qualcosa che vive anche colui che questa storia la racconta, un commilitone di Eden che come lui è saltato su quella mina e come lui ha sentito il suo corpo andare in pezzi e bruciare. Ma a differenza sua, dall’Afghanistan non è mai tornato. Il narratore di questa storia, infatti, è morto e sta in un limbo bianco da cui può guardare Mary e intanto raccontarci la storia di un amore iniziato da giovani, della vita accampati in una Mustang davanti alla base militare in attesa di avere un alloggio, della bambina che è nata, degli anni passati al capezzale di un uomo distrutto. E ci racconta della vita che ancora pulsa nel cervello di Eden, anche nel momento in cui sia la sua mente sia il suo cuore sembrano andare a pezzi, distruggersi. Ma anche nell’agonia c’è una riserva inesauribile di energia che mantiene in vita, forse per un qualche scopo, fosse anche solo quello di an- darsene con lucidità, scegliendo che quello è il momento. È un romanzo toccante quello che Elliot Ackerman, lui stesso ex militare con una lunga esperienza in Iraq e Afghanistan, ci racconta attraverso occhi e voci di tre personaggi, con il linguaggio semplice e profondo dell’amore, dell’amicizia, della fratellanza.