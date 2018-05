LA STORIA. Il macchinista morto era prossimo alla pensione: sognava di trasferirsi in Sardegna

Era prossimo alla pensione, Roberto Madau, il macchinista di 61 anni che ha perso la vita nell’incidente ferroviario di Caluso. Rientrato in Canavese da circa due mesi (prima lavorava nel Lazio), viveva nel quartiere Bellavista di Ivrea, ma, una volta andato in pensione, progettava di far ritorno in Sardegna, la sua terra d’origine.

“Aveva un legame fortissimo con la terra dei suoi genitori. E ogni anno trascorreva le sue ferie in Sardegna, affittando una casa a Bosa con il papà e la sorella”. A raccontarlo ai microfoni della tv locale Videolina è Matteo Madau, cugino di Roberto. “Adorava il suo lavoro ed era sempre pronto ad aiutare tutti. La sua scomparsa è una tragedia che non si può descrivere”.