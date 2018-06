LA STORIA. Un anno in ospedale per piazza San Carlo: Marisa ritorna a casa

C’è un dettaglio che pare incredibile, osservando le fotografie di Marisa Amato: il sorriso. Aperto, solare, pieno. Di vita, innanzitutto.

Lei che il 3 giugno del 2017 ha visto la morte in faccia, travolta dalla folla che accecata di terrore cercava una via di fuga dal carnaio di piazza San Carlo.

Da quel giorno, Marisa ha perso l’uso delle braccia e della gambe. Tetraplegica, secondo l’asettico linguaggio della medicina. Una calvario durato più di un anno, fino a quando, domenica scorsa, la 63enne per la prima volta è uscita dal suo reparto per concedersi la piccola gioia tanto sognata di un pranzo in famiglia.

A raccontarlo è lei stessa, sulla pagina Facebook nata per aiutarla dopo l’insensato disastro di Juventus-Real Madrid. «Eh sì alla fine ce l’ho fatta! Anche se solo per alcune ore, con una fatica incredibile mia e della mia famiglia, con un caldo afoso… domenica ho pranzato con le persone che amo nel salone della nostra casa!».

