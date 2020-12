La strada è allagata: camion prova a passare ma si adagia sul fianco e poi affonda!!

Non è dato sapere cosa ne sia stato dell’equipaggio a bordo. Probabilmente – come sembra – sarà riuscito a scamparla. Ma una cosa è certa: difficilmente i passeggeri dimenticheranno quanto accaduto a bordo del camion ripreso in questo video postato su Youtube. Dateci un’occhiata: mostra un autoarticolato che prova a passare nonostante tutti quanti gli altri veicoli siano fermi perché la strada, davanti a loro, è allagata. Il conducente del camion evidentemente è convinto di riuscire a transitare. Forse, chissà, pensa si tratti solo di un allagamento superficiale. Invece il finale è letteralmente da brividi: percorsi pochi metri, il “bestione” si adagia sul fianco sinistro e poi, subito dopo, sparisce sotto il pelo dell’acqua, inghiottito dai flutti come un’imbarcazione tra le onde in balia della tempesta!!