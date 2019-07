La strada è troppo stretta e l’autoarticolato rimane incastrato in curva danneggiando la parete di uno stabile [LE FOTO]

Il problema è stato risolto con l'intervento di un autogru. L’autista si è giustificato dicendo di essere stato tratto in inganno dal navigatore: è stato multato

E' successo stamattina in via Del Cresto a Torino

La carreggiata era troppo stretta. E lui è rimasto bloccato in curva, incastrato alla guida del suo autoarticolato carico di materiale ferroso, in strada del Cresto, a Torino, all’altezza del civico 349, danneggiando il muro di cinta di uno stabile. Sul posto, per il servizio di viabilità, sono giunte le pattuglie del Reparto Radiomobile della polizia municipale.

L’AUTOGRU RISOLVE IL PROBLEMA

Dopo l’intervento di alcune ditte private entrate in azione con mezzi speciali, solo intorno alle 18.30, un autogru è riuscito a risolvere il problema.

TRATTO IN INGANNO DAL NAVIGATORE

L’autista ha asserito di essere stato tratto in inganno dalle indicazioni del navigatore ed è stato multato ai sensi del Codice Strada per inosservanza della segnaletica verticale.