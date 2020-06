La strage dei nonni 3mila morti in Rsa e 1.800 senza nome

Il Covid ha cancellato la memoria: le vite e le esperienze di più di una generazione se è vero, e non c’è motivo per dubitarlo, che nel solo Piemonte gli anziani deceduti nelle Rsa a causa del virus killer, sono stati almeno tremila. Almeno, è il caso di sottolinearlo, «perché il 40% delle strutture per anziani della regione – spiega Maria Grazia Breda, presidente della Fondazione Promozione Sociale – non ha fornito alcun dato», né all’Unità di crisi e, tanto meno, alle associazioni che si stanno occupando dell’emergenza Covid. Le stesse che ieri sera hanno organizzato una manifestazione in piazza Castello nel corso della quale una delegazione è stata ricevuta da rappresentanti della giunta regionale. I dati in possesso di queste associazioni, compresa la battagliera “Adelina Graziani”, non hanno il crisma dell’ufficialità, ma aritmeticamente sono inoppugnabili. Attualmente sono 4mila i posti liberi nelle Rsa piemontesi (ma dal conto manca il 40% di esse), mille dovuti ad abbandoni o trasferimenti, tremila per decessi a causa Covid.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++