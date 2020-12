La “strage del Covid”: picco di decessi +98% in Piemonte e a Torino

Il Covid presenta il conto e il Piemonte si veste a lutto con un incremento della mortalità del 98% (percentuale identica per la città di Torino), causato dalla seconda ondata della pandemia, mentre ad aprile, la percentuale aveva toccato il 77%. Lo rivela l’Istat nel rapporto sull’incidenza del Covid nella mortalità in Italia. Le regioni più colpite oltre al Piemonte, sono la Valle d’Aosta (+139% contro il +71% di aprile), il Veneto (+42,8% rispetto al +30,8% di aprile) e il Friuli-Venezia Giulia (+46,9% vs +21,1%). L’incremento dei decessi di novembre è più basso della prima ondata solo in Lombardia (+66% a novembre rispetto al +192% di marzo e il +118% di aprile) e in Emilia-Romagna (+34,5% rispetto al +69% di marzo). Per l’Istituto nazionale di statistica, «da fine febbraio a novembre 2020 – si legge nel rapporto -, i decessi Covid-19 rappresentano il 9,5% del totale dei decessi del periodo. Durante la prima ondata epidemica (febbraio-maggio) questa quota è stata del 13%, mentre nella seconda ondata il contributo complessivo dei decessi Covid-19 è passato al 16% a livello nazionale».

