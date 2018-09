La svolta pop del Regio parte da CR7

L’idea di avere Ronaldo al Regio Graziosi l’aveva palesata già tre mesi fa: «Se Cristiano Ronaldo viene alla Juventus presentiamolo qui» aveva detto il sovrintendente del Regio, quando si parlava della possibile trasferta del fuoriclasse portoghese alla Vecchia Signora. Al Regio CR7 in quel caso non c’era andato, ma ora potrebbe presentarsi l’occasione giusta: l’inaugurazione della nuova stagione d’opera, che si terrà il 10 ottobre prossimo con “Il trovatore” di Giuseppe Verdi firmato dal regista Paul Curran. E Graziosi ci riprova, mandando l’invito.

Al momento non ci sono conferme della presenza del calciatore alla prima, «è ancora troppo presto» dicono dal Regio, ma questa volta, con un parterre di tifosi juventini, la sindaca Appennino in testa, si spera che le attese non vadano deluse. Sarebbe il primo passo verso la svolta “pop” del Regio annunciata dal neosovrintendente. Sì, perché, con Ronaldo sono stati invitati, oltre alle autorità istituzionali, attori, scrittori e vippume vario. Insomma, sarà un’inaugurazione più glamour e meno in stile sabaudo.

Un tocco di glamour anche nel foyer e nel red capet, che accoglieranno il pubblico, per l’appuntamento più atteso della stagione, con un’immagine guida di grande impatto dell’opera che andrà in scena.

E dopo le passerelle dei Vip la parola tocca alla musica, al dramma in quattro parti di Verdi composto su libretto di Salvatore Cammarano. Sul podio a dirigere l’Orchestra e il Coro del Regio il maestro israeliano Pinchas Steinberg. Come sarà l’opera simbolo del Romanticismo italiano nella versione di Curran lo sintetizza lo stesso regista: «Sarà come il “Trono di spade”. Stessi colori, stessa atmosfera fiabesca e misteriosa, della fortunata serie televisiva americana, un’atmosfera gotica, anche se in questo caso l’ambientazione è la Spagna del XV secolo. Così il pluripremiato e poliglotta regista scozzese (parla nove lingue), già direttore artistico della Norvegian National Opera, ha voluto disegnare la storia di amore, gelosia, vendetta, odio, lussuria tratta dall’omonimo dramma di Antonio Garcia-Gutiérrez. Una storia che racconta di Manrico e del Conte di Luna, innamorati della stessa donna, Leonora, e decisi a fronteggiarsi fino alla morte come nemici, senza sapere di essere fratelli.

A vestire i panni di Manrico, il trovatore, è il tenore messicano Diego Torre, Leonora è interpretata dalla giovane soprano americana Rachel Willis-Sørensen, mentre il Conte di Luna ha la voce di Massimo Cavalletti, tra i più apprezzati baritoni italiani della nuova generazione. Italiana è anche il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, qui nel ruolo di Azucena, la zingara della Biscaglia.

L’opera, un allestimento del Teatro Comunale di Bologna e presentato al Regio nella serata inaugurale col sostegno di Intesa San Paolo, andrà in scena a partire dalle ore 20 e replicherà fino al 23 ottobre prossimo.