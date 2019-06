La prima Tangentopoli torinese e quella commessa assassinata

Francesco Ròtari s’infilò nel negozio. «Dottore, buongiorno. Ha saputo della tragedia?». «No, cosa è successo?». «Stamattina… hanno trovato Paola… morta!». «Ma no! Cos’è capitato?». «Stamattina non è venuta al lavoro… Lei, così puntuale… Ci siamo preoccupati, l’abbiamo cercata al telefono a casa ma non rispondeva. Guido, il cassiere, è andato… Paola abita, abitava, qui vicino… in una mansarda…Ha suonato, niente. Bussato… Insomma, ha aperto ed è entrato insieme a una vicina. L’ha trovata nella vasca da bagno… fulminata, con il phon caduto dentro… Ci sarà un’inchiesta, non so, lei sa meglio di me queste cose… Comunque tutti dicono che è stato un incidente».

Francesco Ròtari è un giovane sostituto procuratore nella Torino degli anni ‘80. Sulla sua scrivania c’è un caso importante, che potrebbe ingenerare un terremoto politico, per un giro di tangenti. Gli echi, ne “Il vestito nuovo del procuratore” (Neos Edizioni, 18 euro), sono quelli dello scandalo Zampini che investì la giunta Novelli, la prima grande Tangentopoli. E se ne occupava Giorgio Vitari, che oggi, dopo essere andato in pensione dalla magistratura, firma questo giallo ambientato nella famosa procura di via Tasso, in una città che già mutava pelle, tra le dinamiche della nuova criminalità che sostituiva la vecchia mala, i giri e gli interessi d’affari, le problematiche in Fiat.

Il caso di cui si occupa Ròtari riguarda un accordo tra politici locali e una grande impresa industriale. Una mattina si reca in un negozio in via Roma per acquistare un vestito nuovo e scopre della morte della giovane commessa, solo apparentemente per un incidente domestico. Ma la verità, che traspare tra le righe di una confidenza distratta, è un’altra e il caso della commessa si intreccia a quello delle tangenti e del bel mondo della Torino che conta. Attraverso intercettazioni e interrogatori, e una scrittura attenta, Vitari conduce il suo protagonista e tutti noi nella vita politica e malavitosa della sua città.