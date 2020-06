La tecnologia georadar e i droni per scovare buche a parco Dora

Analisi a onde elettromagnetiche, tecnologia georadar e droni per scovare buche e cavità sotterranee al Parco Dora. Il Comune di Torino schiera la sua task-force tecnologica dopo l’incidente accaduto lo scorso 4 maggio ai danni di un bambino che era precipitato in un pozzo a 5 metri di profondità. «La sindaca tramite ordinanza e ha fatto interdire l’area Ingest dove è presente la buca che lo scorso maggio si era aperta in corrispondenza del canale di aerazione di un locale sotterraneo coperto da un pannello di legno e nascosto da un sottile manto erboso» ha spiegato ieri l’assessore all’Ambiente Alberto Unia, in risposta all’interpellanza del consigliere Claudio Lubatti.

