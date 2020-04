La tessitura Vay si ingrandisce ma dovrà dire addio alla città

La tessitura Vay potrebbe lasciare Chieri dopo oltre ottant’anni: «Non abbiamo ancora deciso, di certo abbiamo bisogno di ampliarci», spiega Massimiliano Chiarappa, direttore operativo della società di corso Matteotti 81. E non può farlo nell’attuale sede, davanti alla rotonda che ha preso il nome dell’azienda: «È paradossale, li chiamerò», ribatte Luciano Paciello, assessore comunale alle Attività produttive. La storica azienda tessile, che conta una quarantina di addetti ed esporta in Europa, Asia e America, potrebbe traslocare a Moncalieri: «È vero che acquisiremo degli spazi lì ma non siamo sicuri di trasferirci completamente. Può anche darsi che aggiungeremo un deposito in più a quelli che già abbiamo all’esterno. Nel corso dell’anno faremo una scelta».

