La Torino del basket riparte dalla Legadue col titolo “Dinamo Cagliari”

Buone nuove per gli amanti della palla a spicchi: il basket a Torino rinasce dalla Legadue. Per dirla in altre parole, la nuova avventura dell’Auxilium, prima retrocessa e poi fallita, riparte sulle fondamenta di un nuovo club grazie al titolo sportivo della Dinamo Academy Cagliari ed alle risorse di Reale Mutua, main sponsor.

COSI’ LA NUOVA SOCIETA’

L’imprenditore sassarese Stefano Sardara, presidente del club isolano, avrà il 75% delle quote azionarie, il rimanente 25% resta invece in mano alla cordata “Una Mole di Basket“, guidata dagli imprenditori Fabrizio Cellino e Giovanni Paolo Terzolo.

LE PAROLE DI PETRUCCI (FIP)

“Far scomparire Torino sarebbe stato un peccato capitale, per fortuna ciò non è accaduto” ha sottolineato il presidente della Fip, Gianni Petrucci, presentando il nuovo team. “Gli sport per essere popolari devono coinvolgere le grandi città” ha aggiunto. “Ovunque abbia messo le mani ha avuto successo, è un genio” ha poi proseguito, Petrucci, parlando di Sardara.

L’EX PRESIDENTE CONI ELOGIA APPENDINO

L’ex presidente del Coni, nel suo intervento, ha elogiato la sindaca di Torino Chiara Appendino “che si è impegnata in prima persona per una vicenda di sport, sono stato sindaco anch’io e so che non e’ facile con tutti i problemi che ha un’amministrazione”

L’EMOZIONE DELLA SINDACA

“Sono emozionata, sono stati giorni difficili e pieni di ansia” ha replicato, raggiante, la prima cittadina di Palazzo Civico. “Sono contenta che sia stato intercettato il sentimento di amore per la pallacanestro trasformandolo in qualcosa di propositivo. Non potevamo perdere la passione per il basket” ha concluso la Appendino.