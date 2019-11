La Torino dell’informazione premiata da Quarto Potere

Il giornalismo come «cane da guardia del potere», scriveva Indro Montanelli; l’informazione libera da condizionamenti e imposizioni «è ciò che dà sapore alla democrazia», diceva il sociologo tedesco Niklas Luhmann. E in onore a queste affermazioni la Fondazione di CronacaQui, “Quarto Potere” ha consegnato, come ormai accade da due anni, i premi a coloro che nel 2019 a Torino e in Piemonte si sono distinti per aver profuso un impegno particolare nel «diffondere i principi della libera informazione nelle sue diverse articolazioni. Con particolare riferimento ai suoi valori, alla diffusione delle notizie sul territorio piemontese, all’analisi dell’evoluzione dei fenomeni socioculturali, alla storia e alla tutela del patrimonio storico, alla divulgazione della cultura e dell’arte».

