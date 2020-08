La Torino di Pirlo tra golf, padel, vini e una super famiglia

La prima casa sotto la Mole è stata, con la ex moglie Angela Roversi, in via Della Rocca, nel palazzo sopra il “Pepe”, storico caffè di piazzetta Santa Teresa, là dove il Maestro, una volta smesso di giocare, ogni tanto prendeva un caffè assieme al presidente Andrea Agnelli. Ora Andrea Pirlo, neo tecnico della Juventus, abita con la compagna Valentina Baldini – stanno insieme da 6 anni – e i due gemellini di tre anni Tommaso e Leonardo in una villa sulla collina torinese, a Pecetto.

Il “Maestro diventato mister”, inoltre, ha ancora una casa nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Nella città della Mole hanno deciso di continuare ad abitare anche gli altri due figli dell’ex regista campione del mondo, ovvero Niccolò – centrocampista nelle fila del Pecetto – e Angela, rispettivamente di 17 e 13 anni.

