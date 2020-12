La tranvia per Superga e l’ex campo sportivo che attende il rilancio

La borgata di Sassi si trova sul fondovalle delle vallate del Cartman e di Mongreno. Ai piedi della collina e a due passi da San Mauro. Tanti i punti di riferimento: dalla tranvia Sassi-Superga fino al parco del Meisino e al cimitero che porta il nome del quartiere. Mentre borgata Rosa è famosa per le case con i “tetti rosa”.

La storica tranvia

La tranvia Sassi-Superga è stata inaugurata il 27 aprile 1884 e ancora oggi è uno dei capisaldi del quartiere. Nel 1934 fu trasformata in una tranvia a dentiera, con trazione a rotaia centrale. Stesso identico percorso di un tempo, da piazza Gustavo Modena al piazzale di Superga; stessa pendenza “record” del 13,5%, con punte massime del 21%: un unicum in Italia e in Europa, un piccolo prodigio della tecnica che permetteva agli ammirati turisti di godere di un meraviglioso panorama dalla sommità del colle. In questo modo, ancora oggi, i visitatori possono giungere a quel meraviglioso affaccio giustamente apprezzato da tutti i viaggiatori nel corso della storia. Primo fra tutti, Jean-Jacques Rousseau; il quale, nell’Emile, annotava stupefatto: «Lontana, l’immensa catena delle Alpi coronava il paesaggio; i raggi del sole che si levava già radevano le pianure e, proiettando sui campi le lunghe ombre degli alberi, dei poggi, delle case, abbellivano con mille variazioni di luce il più bello spettacolo che potesse colpire lo sguardo umano».

L’ex campo abbandonato

Il cancello dove un tempo riecheggiava il rumore dei tacchetti di giovani atleti è stato saldato una quindicina d’anni fa. Eppure sbirciando da una delle fessure è possibile ancora scorgere la scritta “biglietteria”, per la verità un po’ offuscata. Uno dei pochi ricordi dell’ex campo del Tarcisia Sassi di via Nietzsche, abbandonato e diventato con il tempo casa per i senzatetto e punto di ritrovo per le prostitute del vicino cimitero. Chi non frequentava la zona da una vita resta interdetto guardando le mura ingiallite e le piante che ormai hanno ricoperto anche i tetti, in parte scoperchiati dai ladri. Ma avvicinarsi all’ingresso è diventato pericoloso quanto camminare a piedi nudi sui carboni ardenti. Una manciata di ragazzotti ha infatti preso possesso dei vecchi locali dirigenziali e nessuno si può avvicinare senza fare i conti con loro. I senzatetto entrano da un altro accesso scavalcando una rete di protezione danneggiata.

Il cimitero e il galoppatoio

In strada Comunale del Cimitero di Sassi, si trova il vecchio camposanto del quartiere. Punto di riferimento, lungo viale Agudio, per la borgata. A due passi, oltre al campo sportivo sopracitato, c’è anche l’ex galoppatoio militare del Meisino. I cantieri di riqualificazione riguardano la riqualificazione del primo lotto da 20mila metri quadri che potrà essere aperto al pubblico. Con il ripristino della viabilità interna, il raccordo con la ciclopista, l’eliminazione di strutture in legno pericolanti utilizzate per l’addestramento dei cavalli.

La riserva naturale

La riserva naturale del parco del Meisino comprende anche l’Isolone di Bertolla ed è un’area naturale protetta. Fu istituita per tutelare le zone umide. La passerella ciclopedonale che scavalca il Rio di Costaparigi è stata dedicata nel 2008 ad Alex Langer, ecologista, pacifista ed esponente politico dei Verdi. All’interno del parco esiste anche una famosa spiaggia, frequentata nei periodi estivi dai torinesi che preferiscono restare in città piuttosto che andare al mare.