La tregua è finita

La sensazione è che sia finita una sorta di tregua. Da ieri, infatti, non è più in vigore il divieto totale di licenziamenti: con il decreto Agosto, è di nuovo possibile per le aziende licenziare, almeno limitatamente ad alcune situazioni. Innanzitutto le risoluzioni incentivate del rapporto di lavoro, regolate da patti con sindacati e lavoratori. Poi, il caso di cessazione dell’attività e il fallimento. Ma secondo alcuni commentatori potrebbe accadere anche al termine delle 18 settimane di cassa integrazione, o in caso di cessazione dell’attività anche solo di una parte dell’azienda. Cosa accadrà non è facile da dire, né da prevedere. Soprattutto rimarcando come abbia ripreso a girare anche il contatore dei fallimenti decretati dal Tribunale: aveva rallentato fisiologicamente durante il lockdown perché rallentata era la stessa attività degli uffici giudiziari, ma adesso il lavoro è ripreso e in pieno agosto si snocciolano cifre da autentico autunno caldo. Ci sono i casi clamorosi come quello della ex Embraco, certo, ma ci sono anche tante piccole realtà che hanno chiuso i battenti per sempre. Quanto abbia pesato il lockdown, però, è complicato da stabilire: certo è innegabile. In questi giorni per le vie del centro, su molti negozi chiusi non ci sono cartelli di «chiuso per ferie» bensì di «affittasi locali», a dimostrazione che è stato pagato un duro tributo alle restrizioni per arginare il contagio, per un conto ancora da completare. C’è timore, ovviamente, per ogni altra restrizione che dovesse arrivare perché il tessuto economico nazionale non reggerebbe e non potrebbe sostenersi con i sussidi o con i bonus. Accanto al piano sanitario per una seconda ondata occorre prevedere quello economico, ma vero stavolta, mettendo soldi autentici nelle tasche di imprenditori e lavoratori. Non fumose garanzie.

andrea.monticone@cronacaqui.it