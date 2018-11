La trilogia di Spyro atterra nei negozi!

Spyro, l’iconico draghetto viola presente nelle case di tutto il mondo a fine anni ’90, fa oggi un epico ritorno con l’uscita di Spyro Reignited Trilogy. Il titolo regala agli appassionati una collezione di giochi completamente rivista, con nuovi personaggi, animazioni, ambienti, luci e filmati, tutto rigorosamente in HD.

Ora i fan possono volare verso nuove vette, scatenare terribili attacchi di fuoco ed esplorare oltre di 100 nuove ambientazioni, piene di dettagli in grado di far rivivere Dragon Realms e Avalar come mai prima. La trilogia è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One.

Con Spyro Reignited Trilogy, il lead developer Toys For Bob regala ai fan una versione ampliata di Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, i tre giochi originali, aggiungendogli un tocco moderno che lo rende più fresco e divertente, adatto al giocatore di oggi. In aggiunta, il doppiatore e attore Tom Kenny fa il suo ritorno nel franchising come la voce di Spyro in tutti e tre i giochi. In questa nuova versione firmata Toys For Bob, i fan di lunga data potranno inoltre godersi le colonne sonore originali, e un nuovissima sinfonia del noto compositore Stewart Copeland. Il gioco offre inoltre una funzionalità audio in-game che consente di passare dalla colonna sonora originale a quella rimasterizzata, per coloro che desiderano un’esperienza di gioco più classica. Basterà volare nel “menu delle opzioni” in qualsiasi momento durante il gioco e dar sfogo al loro mood, sia esso nostalgico o eccitato, e tornare poi nel vivo dell’azione senza perdere i dati di gioco salvati.

“È stato un vero piacere riportare uno dei più iconici personaggi dei videogiochi di tutti i tempi con Spyro Reignited Trilogy “, ha detto Paul Yan, Co-Studio Head di Toys For Bob. “Abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci che ogni dettaglio fosse fatto per offrire una fantastica esperienza Spyro per i fan. Speriamo che i giocatori si divertiranno almeno quanto noi nel rivisitare il mondo e i personaggi di Spyro”

“I fan hanno chiesto ad Activision di far tornare Spyro nelle loro case per diverso tempo. La risposta del pubblico all’annuncio della trilogia Spyro Reignited è stata estremamente positiva finora, e siamo assolutamente entusiasti di poter continuare a migliorare e riprogettare alcuni dei videogame e dei personaggi più iconici di tutti i tempi con la nostra esperienza nel campo”, afferma Steve Young, Chief Revenue Officer di Activision. “Quest’anno cade inoltre il ventesimo anniversario di Spyro, non c’è quindi momento migliore per rendere omaggio al drago viola preferito da tutti.”