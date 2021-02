La triste eredità del ristorante cinese. Distrutto dai rom e lasciato al degrado

I titolari avevano gettato la spugna sette anni fa, sopraffatti da furti, incendi e raid vandalici commessi dai vicini zingari del campo. «Basta, ora ce ne andiamo». E così avevano fatto. Da quel momento, del ristorante cinese “Grande Mare” di corso Vercelli è rimasto in piedi il rudere. A dire il vero, roghi e furti sono un ricordo del passato, perché i rom dell’accampamento di via Germagnano sono stati tutti sgomberati dal Comune ormai più di un anno fa. Resta la desolazione, e il solito monumento al degrado. Dopo che i cinesi avevano fatto fagotto, sono circolate tante voci circa il destino dell’edificio. Una su tutte portava alla sua possibile riqualificazione con l’ipotesi di fare dei mini-alloggi. Ma non se n’è fatto nulla.

«Abbiamo ricevuto delle segnalazioni di protesta per la pulizia, recentemente. Ma al momento non ci risulta che sia stato richiesto l’abbattimento», spiega Carlotta Salerno, presidente della circoscrizione Sei.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++