La triste “eredità” lasciata dalla fase 1: «Un mare di rifiuti»

Si esce, pian piano, dall’emergenza anche a Castiglione, la città amministrata dal sindaco Loris Lovera. Al momento i contagiati sono 9, quattro i morti dall’inizio della pandemia e circa 159 i tamponi fatti in città. L’amministrazione dopo aver rifornito tutti i cittadini di mascherina e aver emesso (tra i primi a farlo), qualche settimana fa, un’ordinanza che obbliga tutti ad indossarla, questa settimana ha dato inizio alla seconda fase. Una fase 2 che è partita con la ricognizione dei rifiuti abbandonati durante la fase 1. In questi ultimi giorni, infatti, dopo aver rilevato vari abbandoni di rifiuti da parte di ignoti in diverse zone del territorio comunale (strada Bardassano, lungo la pista ciclabile Corona Verde, strada del Porto, area limitrofa al ponte sul Po, strada del Ghiaiasso) l’amministrazione ha deciso di intervenire. Sono circa 20mila euro i soldi che il Comune verserà a Seta (la società che si occupa della raccolta differenziata) per ripulire l’area.

