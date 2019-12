E la tromba non steccò

Da questi scalini del tunnel sotto la tribuna è sempre uscito il Grande Torino. Da qui uscirono i ragazzini granata in quella famosa partita del 15 maggio 1949 (la prima dopo Superga, solo 11 giorni dopo) contro il Genoa, che per rispetto aveva mandato anche lui la squadra ragazzi. Vincemmo noi 4 a 0, ma la vittoria non ci procurò allegria. Fu solo un magone tremendo, ogni secondo. Tutti, tutti piangevano, fin da quando i bòcia con addosso quelle maglie scudettate (un po’ larghe, per loro) spuntarono da questa scala, davanti alla tribuna. Li accolse un silenzio tombale, in campo e sugli spalti. Un silenzio impastato di dolore e rotto solo da sommessi singhiozzi, o dal rumore di nasi soffiati con rabbia nei fazzoletti.

Un silenzio che stava per schiacciare i cuori di trentamila persone quando all’improvviso fu lacerato, spazzato via da un’esplosione liberatoria: un ruggito possente si levò dalla folla verso il cielo, un urlo che mi fa venire i brividi ancor oggi a ricordarlo: To-ro! To-ro! To-ro! To-ro! Ognuno mise in quel grido tutta la rabbia, il dolore e la tensione accumulati in quei giorni di tragedia. Credo che ci sentirono dalla collina, dalle periferie, persino da Superga. Tutti, in campo, avevano il viso rigato dalle lacrime. I giocatori schierati al centro, l’arbitro, i guardialinee, i massaggiatori sulle panchine… Poi di colpo il silenzio ricadde sul Filadelfia, spegnendo ogni brusio: stava entrando in campo “Mazzolino”, il piccolo Sandro, figlio di Capitan Valentino. Il bambino, che aveva solo sei anni, baciò il pallone, lo posò per terra, diede il calcio d’avvio simbolico e poi, intimidito dai quei sessantamila occhi lucidi che lo fissavano, corse a rifugiarsi tra le braccia della mamma. Tutto si svolse in un’atmosfera da acquario, nella totale assenza di suoni. Lunghi momenti di silenzio paralizzante, da trattenere il respiro, talmente sacro ed irreale che nessuno, ma proprio nessuno, se la sentiva di romperlo per primo. Fu allora che si udì la tromba. Piango adesso a ricordarlo, non ce la faccio a trattenermi… Sì, la famosa tromba di Bolmida. Fu lei a rompere quel silenzio, e suonò la carica da sola, una volta, due volte … taràa – taràa – tarà tarà tatàaaaa!!! L’arbitro sembrò svegliarsi da un sogno. Fischiò il calcio d’inizio vero, e la partita incominciò. Fosse stato per Bolmida, l’anziano capostazione che in quel momento ci soffiava dentro le lacrime e saliva, la vecchia tromba avrebbe steccato di sicuro. Ma non steccò, perché suonava da sola. Ci soffiavano dentro, dal cielo, i nostri indimenticabili Campioni.

collino@cronacaqui.it