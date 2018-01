AUTOVELOX TORINO. Dal Comune i posizionamenti dal 15 al 20 gennaio 2018

Di seguito le strade in cui potranno essere effettuati i controlli della velocità pericolosa, con Telelaser e Autovelox Torino.

Lunedì 15 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani

Martedì 16 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani, Corso Francia, Corso Peschiera, Corso Rosselli, Via Zino Zini, Via Ventimiglia, Corso Traiano, Corso Maroncelli, Corso G. Cesare, Corso Vercelli, Via Botticelli, Strada San Mauro.

Mercoledì 17 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani, Via Zino Zini, Via Ventimiglia, Corso Traiano, Corso Maroncelli.

Giovedì 18 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani, Via Zino Zini, Via Ventimiglia, Corso Traiano, Corso Maroncelli, Corso Novara, Strada Traforo del Pino, Corso Casale, Via Agudio, Corso Principe Oddone.

Venerdì 19 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani, Via Zino Zini, Via Ventimiglia, Corso Traiano, Corso Maroncelli, Corso Novara, Strada Traforo del Pino, Corso Casale, Via Agudio, Corso Principe Oddone.

Sabato 20 Gennaio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Orbassano, Via Maria Mazzarello, Corso Trapani.

Mappa autovelox Torino aggiornata il 15 gennaio 2018

(fonte: sito Comune di Torino)