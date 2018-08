«La tv era ciò che desideravo ma prima la laurea per papà»

A 19 anni esordisce su una tv locale. Poi viene chiamata da Sky per condurre il meteo e successivamente il programma del sabato dedicato alla serie B. Oggi che ne ha 26, Diletta Leotta, catanese doc, una laurea in Giurisprudenza con una tesi in diritto sportivo, solo su Instagram ha 2,6 milioni di seguaci ed è già un’icona dei nostri giorni. Ha appena abbandonato Sky per Dazn, il nuovo canale di calcio, e sarà alla guida della quarta edizione de “Il contadino cerca moglie” in onda da fine ottobre su Fox Life.



Diletta, la tv era nel suo destino…

«Sono sempre stata focalizzata su questo obiettivo. Da sempre volevo farlo e farlo a certi

livelli ed in maniera seria. Mi sono laureata in Giurisprudenza perché mio padre, avvocato, così desiderava. Ma poi ho amato il mio corso di studi. Mi sono laureata tre anni fa. Ma ho sempre lavorato, cercavo di studiare tra una trasmissione e l’altra. Nel 2011 avevo vent’anni e alle 6 dovevo già essere in onda su Sky per il meteo. Alla fine, devo dire che ha funzionato».



In autunno arriverà “Il contadino cerca moglie”…

«Si parla di sentimenti. È tutto spontaneo. E poi c’è il tema del sacrificio perché la teoria è che queste ipotetiche mogli devono cambiare completamente vita e la vita di campagna è tutt’altro che leggera».



Tv ma non solo: da un anno fa anche parte della squadra di Radio 105.

«All’inizio ho avuto qualche difficoltà perché avevo una cadenza catanese molto forte e ho capito che era giusto studiare. È necessario avere un controllo totale della tua voce. Ho fatto un corso di dizione molto approfondito e molto intenso. La radio mi ha aiutato molto a sciogliermi, ad essere più alla mano».

Quando deve ricaricarsi cosa fa?

«Ascolto “Don’t make me wait” di Sting e Shaggy: ha un effetto rigenerante».



Fa sport?

«Corsa e nuoto mi liberano la mente, non riesco più a farne a meno. In quell’ora di non penso a nulla».



Dei soldi che fa?

«Mi faccio regali. La shopping terapia esiste».



Ride?

«Tanto. Meglio non prendersi troppo sul serio».



La più grande pazzia che ha fatto?

«Tuffarmi dai cinque metri di uno dei faraglioni di Aci Trezza a soli dodici anni».



Nasce nel segno del Leone: nella vita è leonessa o pantera?

«In radio i colleghi mi chiamano la pantera di Catania!».



Rimaniamo nella savana: in amore è leonessa o gazzella?

«A seconda dei momenti posso ruggire o correre leggera».



Un regalo che la mette di buon umore?

«Un mazzo di rose rosse».



Lei ha tantissimi follower. Ha qualcuno che gestisce la sua immagine sui social?

«Non ho una strategia: se mi viene voglia di pubblicare una foto, la pubblico. Sono molto social, pubblico spesso. Faccio tutto in modo naturale. Pubblico ciò che voglio».



A 26 anni ha già raggiunto bei traguardi. La ciliegina sulla torta?

«Mi piacerebbe un programma tutto mio. Se dovessi pensare ad una trasmissione che

mi piace, penso a “Le Iene”».