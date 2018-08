La tv si riaccende: ecco cosa vedremo

Pronti, partenza, via. La tv si rimette in moto. Sarà Carlo Conti il primo a scendere in pista. Venerdì 14 settembre su Raiuno si accende l’ottava stagione di “Tale e Quale Show”, con una nuova giuria formata da Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dalla veterana Loretta Goggi. Nel nutrito cast risaltano la torinese Antonella Elia, Vladimir Luxuria e Raimondo Todaro. Toccherà aspettare sabato 27 ottobre, invece, per il ritorno in video di Antonella Clerici. Lasciata “La prova del cuoco” alla cuneese Elisa Isoardi (dal 10 settembre su Raiuno), la conduttrice raccoglierà l’importante eredità di Enzo Tortora nella nuova edizione di “Portobello”. La nuova edizione del game show “L’eredità” con Fabio Insinna partirà lunedì 24 settembre; due settimane dopo l’inizio su Canale 5, alla stessa ora, di “Caduta Libera” con Gerry Scotti che siederà nuovamente in giuria a “Tu si que vales”, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la new entry Iva Zanicchi. Si parte a fine settembre.

Da un’intuizione di Maria De Filippi in versione produttrice arriva l’attesa prima edizione vip di Temptalion Island, che segna il ritorno alla conduzione di Simona Ventura. Alla domenica pomeriggio, dal 16 settembre, si accenderà invece la sfida tra Barbara D’Urso, signora di “Domenica Live” (il 3 settembre inizia anche “Pomeriggio Cinque”), e Mara Venier, di ritorno a “Domenica In”. La giornata festiva di Raiuno sarà completata da “La prima volta”, nuovo format affidato a Cristina Parodi dagli studi Rai di Torino. Lasciato “Detto Fatto” a Bianca Guaccero, dal 10 settembre alle 14 Caterina Balivo è al timone di “Vieni da me”, nuovo show di interviste. È già un evento il ritorno di Fiorello. Non ancora ufficializzato, con un varietà tutto suo, in onda probabilmente dal 19 novembre. E a proposito di serate speciali “Sanremo Giovani” diventa una manifestazione a sé: andrà in onda a dicembre con due puntate, il 20 e il 21. I due vincitori, a febbraio gareggeranno tra i Big del Festival, per il secondo anno affidato a Claudio Baglioni. Raidue schiera un trittico di show per tutti i gusti: “Stasera tutto è possibile”, con Amadeus (chiamato anche a sfidare “Striscia la notizia” con “I soliti ignoti”), “Pechino Express”, che per la prima volta va in Africa, e il nuovo talent culinario “La Battaglia degli chef” in onda a fine ottobre. Su Raitre spicca il ritorno di Serena Dandini con “Stati Generali”, a trent’anni dalla “Tv delle ragazze” che si registrava proprio negli studi Rai di via Verdi. Italia 1 punta sulla comicità con il nuovo show della Gialappa’s Band e il ritorno di “Big Show” con Andrea Pucci e Katia Fol lesa. In casa Sky e Tv 8, Mara Maionchi raddoppia. Da giovedì 6 settembre la vulcanica ex produttrice discografica sarà di nuovo dietro al bancone di “X Factor”; qualche settimana dopo sarà sull’8 con “Italia’s got talent” in compagnia di Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano. Per quanto riguarda le nuove sfide sarà una stagione super impegnata per Barbara Palombelli: di giorno a “Forum” e alla sera nella nuova trasmissione “Stasera Italia”, in diretta concorrenza con “Otto e mezzo” di Lilli Gruber su La7.