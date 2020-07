«La Valle è ostaggio degli estremisti». Ma per i 5 Stelle sono «determinati»

«La Valle di Susa non può essere ostaggio di un gruppo di estremisti che imperversa con azioni illegali e attacchi alle forze di polizia». È un intervento a gamba tesa sui No Tav quello di Stefano Allasia, presidente del consiglio regionale del Piemonte, che non esita a definirli «delinquenti, e come tali devono essere trattati. Stupisce il silenzio assordante del Governo nazionale che invece dovrebbe fare chiarezza sulla sua posizione riguardo un’opera strategica come la Tav».

Si schiera invece contro la polizia Francesca Frediani, rappresentante grillina in consiglio regionale, che augura ai No Tav di «non perdere la loro determinazione e non abbandonare la speranza di poter cambiare questa società così asservita alle lobby, ottenendo una reazione anche dalla politica cieca e sorda alle loro richieste».

Plaude invece all’operazione Eugenio Bravo, segretario generale del Siulp: «Significativa e lungimirante l’operazione di sgombero dei soliti “irrequieti” antagonisti No Tav che con azioni di guerriglia interpretano in modo singolare il senso dello Stato democratico che, secondo il loro pensiero, diventa repressivo soltanto quando agisce per frenare l’odio e la violenza messa in pratica ormai da decenni da questi “eroici” pseudo partigiani, la cui unica resistenza è quella che impunemente esercitano contro lo Stato di diritto».