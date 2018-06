La Valsusa in fiamme: 5mila ettari in cenere ma nessun colpevole

Ha battuto ogni pista, la Procura di Torino. Ma otto mesi dopo quei roghi a catena che hanno messo in ginocchio la Valsusa arrivando a lambire anche il Pinerolese, i vari fascicoli su cui si muoveva l’inchiesta si stanno avviando all’archiviazione.

Non è stato infatti possibile dare un nome e un cognome a quei piromani che quasi con certezza hanno appiccato i focolai che poi hanno mandato in cenere 5mila ettari di bosco. Il più grande disastro per le Valli Olimpiche dell’ultimo mezzo secolo, con centinaia di animali uccisi dal fuoco e dal fumo e danni incalcolabili per l’economia delle nostre montagne.

La nostra magistratura ha passato al setaccio le decine di relazioni di servizio stilate dagli uomini dei vigili del fuoco e dai volontari dell’antincendio boschivo. Ma nonostante un lavoro capillare e certosino, da quei rapporti non sono emersi elementi sufficienti per iscrivere anche un solo nome all’interno del registro degli indagati.

