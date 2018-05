La vecchia fabbrica di tappeti in balia di degrado e bivacchi

VIA COSSA L’ex edificio è in rovina da anni: «I ladri hanno portato via tutto»

In via Pietro Cossa, all’altezza del civico 293, sorge un edificio di proprietà della città di Torino, abbandonato, facilmente accessibile e pieno di rifiuti. Uno dei pochi stabili di inizio ‘900 presenti nell’area che potrebbe testimoniare il passato di borgata Frassati e che, invece, versa nel degrado più totale.

La struttura, che un tempo ospitava una fabbrica manifatturiera specializzata nella produzione di tappeti, oggi appare come una sorta di “castelletto” in rovina, situato a due passi dalla vecchia cascina di piazza Cirene, anch’essa chiusa da tempo. Intorno all’ex fabbrica compaiono rifiuti di ogni tipo, segni di un bivacco prolungato, fuori e dentro l’immobile.

La porta della vecchia cabina elettrica in muratura, non esiste più; un nastro bianco e rosso sbiadito e caduto a terra, dovrebbe impedire l’accesso, ma all’interno ci sono numerose lattine di birra e di rifiuti vari. Nonostante le inferriate alle finestre, dal retro è ancora possibile accedere al piano seminterrato, superando però un tappeto di bottiglie rotte.

Attraverso le sbarre di ferro, si vedono listelli di legno e mattoni crollati sul pavimento, oltre a montagne di guano di piccioni. Uno spettacolo indecoroso, di fianco alla zona dei bar e alle tante case popolari dove abitano migliaia di famiglie che da tempo chiedono un ripristino del fabbricato. Non sembra però che ci siano interventi in vista.

«Il Comune aveva fatto un bando per riqualificare l’ex fabbrica – spiega il presidente della circoscrizione Cinque Marco Novello – ma poi non si è fatto nulla perché si è verificato che manca l’attacco dell’acqua con la fognatura». Anche l’impianto elettrico non c’è più. Sono stati infatti rubati tutti i cavi. «L’edificio – aggiunge Novello – era costantemente occupato, tanto che il Comune ha dovuto mettere le grate alle aperture per cercare di impedire l’accesso».