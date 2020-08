La vecchia pista da pattinaggio di via Bionaz «è un monumento al degrado»

Abbandonata da 35 anni, quasi mai utilizzata e oggi in balia dell’incuria. Parliamo della pista da pattinaggio di via Bionaz 40, a Borgata Lesna, borgo del quartiere Pozzo Strada (periferia ovest di Torino, al confine con il Comune di Grugliasco). Una volta fiore all’occhiello, oggi trasformata al più in un campetto da calcio abusivo. I ragazzi, soprattutto durante la bella stagione, si divertono a tirare pallonate contro i muri, indispettendo i residenti che vorrebbero dormire. Motivo per cui in tanti avrebbero già chiesto la rimozione della pista, barattandola – questo è il desiderio – con un’area giochi per bambini. «Ormai non la usa più nessuno – racconta una mamma -. In autunno si riempie di foglie ed è logora, speriamo si studi un piano per riqualificarne l’area».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI