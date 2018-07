La vecchia Porta Susa cade a pezzi. Il rilancio continua a essere utopia

L’ultimo progetto di cui si ha memoria è quello legato all’emergenza freddo. A febbraio, in occasione dell’ultima ondata di gelo, il Comune di Torino aveva aperto un nuovo punto di accoglienza notturna per senza fissa dimora all’interno della vecchia stazione di Porta Susa. Poi trascorso l’inverno la storica stazione è tornata ad essere un luogo dimenticato, collocato a metà tra la nuova Porta Susa e il Viale della Spina appena riqualificato. Un pugno nell’occhio, soprattutto considerando che lo scorso ottobre era stato riaperto il bando per la vendita del complesso immobiliare. Fs Sistemi Urbani aveva fissato in dicembre il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di gara: 6,1 milioni la base di offerta di gara.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI