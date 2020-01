La vendetta del pipistrello

Qualcosa non torna in questo allarme planetario per il coronavirus, la pandemia d’influenza mortale scoppiata in Cina. Davanti a numeri relativamente tranquillizzanti (a ieri 170 vittime su 7700 contagiati, con una mortalità inferiore al 3%) la reazione internazionale pare isterica. Metropoli isolate, sospensioni di gare e campionati, ospedali-lampo, evacuazione frettolosa di stranieri dalla Cina, blocco delle merci… In Italia una nave da crociera con 6mila passeggeri è ferma a Civitavecchia per un caso sospetto a bordo. Non mi quadra: o mentono sui numeri per non creare panico, o il mondo sta reagendo in maniera esagerata. Vedremo.

Mi spiace che per ora a pagare questo allarme sia la comunità cinese all’estero. Ovunque i loro ristoranti sono vuoti, e i traffici di merci quasi fermi. Pare che il morbo arrivi da certi pipistrelli di cui i cinesi sono ghiotti. Come i nigeriani lo sono di nutrie e pantegane, peraltro. Qui a Torino le catturano, le mangiano e ne vendono di sfroso gli spiedini grigliati. Non giudico tuttavia quest’usanza perché so che a Torino in tempo di guerra non era rimasto un gatto in strada, un pesce in Po, un piccione per aria, un topo in giro. Mangiar selvatico è pericoloso: in Val di Susa certi macellatori ‘fai da te’ di cinghiali si sono beccati la trichinellosi (un verme intestinale pericoloso) mangiandoli. Col cibo occorre far attenzione, ma poi, per non vivere nel panico, bisogna anche sapersi lasciar andare, fidandosi degli anticorpi. Magari rivolgendo col pensiero un grazie agli eroici antenati che nei millenni son caduti sul fronte del cosa cavolo mangio oggi, per farci sapere che la tal cosa era edibile e la talaltra no. E mangé nen rate volòire.

