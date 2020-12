La vera casa del camper è in funzione sempre

Da tempo Pronda Metalli si è fatta in due per soddisfare le esigenze dei suoi clienti

Da tempo Pronda Metalli si è fatta in due per soddisfare le esigenze dei suoi clienti. L’azienda di Pozzo Strada, in campo da nove anni, aveva cominciato la sua attività nel recupero metalli (per aziende e privati) e continua a farlo con la massima competenza e professionalità. Accanto a questo però nel 2019 è nato con ottimi risultati il progetto di dedicare l’area esterna dell’azienda al parcheggio con annessi servizi per camper.

Una soluzione intelligente per tutti quelli che ne posseggono uno ma non hanno uno spazio fisico nel quale parcheggiarlo in massima sicurezza. Ci pensa Pronda Metalli che ha allestito una serie di stalli coperti in un’area recintata e aperta 24 ore su 24. «L’idea è piaciuta moltissimo – spiega il signor Diego, tanto che molti dei posti sono già occupati. Siamo in grado di ospitare mezzi di tutte le dimensioni dai classici 7 metri anche a camper più grandi»

Il servizio di custodia comprende anche impianto di illuminazione e presa elettrica per la ricarica delle batterie, colonnine per il carico e lo scarico acque ed area dedicata per pulizie e piccole manutenzioni.

Pronda Metalli vi aspetta in Strada della Pronda 31A a Torino. Telefono: 011.2767955 (orario di segreteria 8-12, 14-18 da lunedì a venerdì). Web: www.prondametalli.it