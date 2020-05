La vera storia non ha fretta

Tutte le volte che parlo di toghe rosse, vengo tacitato con scherno e sufficienza da compagni che mi accusano di faziosità e bollano questa tesi come “patetico e indimostrato luogo comune”. Io mi consolo pensando che prima o poi la storia mi darà ragione, come l’ha data a chi sosteneva che il nostro risorgimento non fu quel fenomeno di patriottismo popolare che ci veniva spacciato a scuola, ma un calcolato mutamento degli equilibri politici europei voluto da Inghilterra e Francia ai danni dell’Austria. L’influenza illecita della sinistra sulla politica italiana del secondo ‘900 e primo 2000 non ha avuto bisogno di altrettanto tempo per essere dimostrata. Il sindaco di Napoli ed ex PM De Magistris ha dichiarato in Tv «Fin quando indagavo su Berlusconi mi applaudivano, appena cominciai a indagare a sinistra mi dissero: ma che fai, indaghi pure a sinistra?», e ha fatto i nomi dell’allora Presidente della Repubblica Napolitano e di Nicola Mancino, all’epoca vicepresidente del Csm. Dalle intercettazioni di Palamara è appena emersa la parola d’ordine “Attaccate Salvini, anche se è innocente”, che dimostra quanto il vizio sia radicato. Non aspettano neanche più, come per Berlusconi, che l’oppositore emergente diventi premier. Scrive Sallusti: «Altro che P2, la loggia segreta che dicono abbia condizionato il Paese negli anni ‘70. Quella che si sta delineando è una vera e propria associazione a delinquere ben ramificata tra procure, tribunali, giornali, Quirinale e Parlamento» Per un po’ dovremo rassegnarci ancora a sentir bollare tutto ciò come tesi paranoica e luogo comune. Ma non sarà come per il risorgimento. Qui l’evidenza ha già vinto.

collino@cronacaqui.it