«La vera strategia di Marchionne è stata quella di vendere la Fiat»

Riccardo Ruggeri è l’antitesi di quello che si potrebbe dire un uomo banale, già dal suo curriculum. Classe 1934, è entrato in Fiat a 18 anni da operaio per poi diventare uno dei magnifici sei del comitato di gestione del Lingotto e il Ceo che ha guidato New Holland alla quotazione in borsa. Uno, insomma, che le faccende della Fabbrica le conosce tutte. Ma averle vissute da dentro la stanza dei bottoni è un’altra cosa. Anzi, è la nemesi di quanto abbiamo letto in tutti questi anni: una narrazione conformista che il vecchio capitano d’industria smonta mattone su mattone.

Dottor Ruggeri, partiamo dalla fine. Cosa ne pensa della fusione Fca-Peugeot?

«Un’operazione eccellente nell’ottica della strategia di Marchionne, il completamento di un disegno iniziato nel 2009 e concluso nel 2019».

Di che disegno sta parlando?

«Bisogna partire da quando Marchionne entra in Fiat, nel 2004. E su quel periodo, il mainstream ci racconta una cosa totalmente falsa: che la Fiat è tecnicamente fallita. Non è vero, perché lo era solo la Fiat Auto, ovvero poco meno della metà di Fiat».

Ma come è potuto accadere che il business centrale di Fiat, l’automobile, potesse fallire?

«È un declino lentissimo che inizia in pratica dopo il ’68, quando muore Valletta. Finisce un ciclo eroico».

E come è proseguita questa parabola discendente?

«Arrivano gli anni Settanta, con una crisi drammatica fino quasi al fallimento, entra Carlo De Benedetti, ci sono i 100 giorni, De Benedetti esce, c’è la crisi petrolifera. Si arriva agli anni ’80 e l’azienda è di nuovo tecnicamente fallita, sia Fiat che Fiat Auto».

Eppure non è morta.

«Viene chiamato il Cavaliere Bianco, Enrico Cuccia. E quando si chiama Cuccia è un po’ come quando arriva la Troika: dopo sei finito, non ti riprendi mai più. E infatti vengono fatti errori strategici giganteschi, a iniziare dalla mancata internazionalizzazione negli anni ’80».

Con che conseguenza?

«La conseguenza è una nuova crisi. Arriva Ghidella, perché ogni crisi ha il suo uomo forte, che rilancia l’auto attraverso la Uno, ma va in contrasto con Cuccia e con Romiti e viene fatto fuori».

E così inizia uno dei periodi più travagliati della storia dell’azienda.

«Gli anni tra il ’90 e il 2004 sono una cosa drammatica. Il numero degli amministratori è imbarazzante. E questo fino all’arrivo di Marchionne, del nuovo uomo forte che da un lato si trova di fronte a una crisi profonda e dall’altro addirittura a un tentativo di golpe con Morchio. Ma è anche vero che si trova con due asset straordinari, eredità di Paolo Fresco. Sono due contratti. Uno praticamente inchioda le banche con il famoso “convertendo”, obbligandole a tirare fuori i soldi e costringendole a diventare proprietari. L’altro è il legame con General Motors. Due contratti scritti alla perfezione che Marchionne sfrutta mostrando la sua prima qualità di genio».

Ovvero?

«Riesce a trasformarli in due asset, perché costringe le banche al “convertendo” e costringe General Motors a tirare fuori un miliardo e mezzo solo per andarsene».

Ma come mai la Famiglia si è affidata al misconosciuto Marchionne?

«Perché erano disperati, li avevano messi tutti ormai. Umberto Agnelli conosce quindi questo ad di un’azienda svizzera di certificazione. Marchionne non è mai stato un uomo dell’auto, neanche un uomo di business. Piuttosto era un grande amministrativo, un supercontroller».

Quello che in fondo ha fatto nei suoi primi mesi in Fiat.

«Sì, grazie a General Motors e alle banche ha messo a posto la cassa. E quindi ha iniziato la ristrutturazione concentrandosi sull’auto. Lui avrebbe anche potuto cedere tutto e chiudere la partita con Gm, che era costretta a comprare. Invece, d’accordo con la famiglia, decide di fare la ristrutturazione e incassare i soldi per non vendere. Ed è lì che decide di fare il manager. Ma prima di continuare devo fare una doverosa premessa».

Prego, dottore.

«Marchionne, secondo me, non è un manager. È un deal maker. E non lo è perché un manager di un’azienda in crisi, e io ho gestito esclusivamente aziende in crisi, deve decidere se fare gli interessi dell’azionista in maniera radicale o se vuole fare quelli degli stakeholders, che sono tutti quelli che vivono grazie all’azienda, dai dipendenti, ai fornitori, al territorio, alle banche».

E lui cosa ha deciso di fare?

«Lui ha scelto e dichiarato di aver fatto gli interessi degli azionisti. E lì si è capito quale sarebbe stato il destino della Fiat, e cioè la vendita. Perché non aveva altre alternative. Una vendita fatta attraverso lo spacchettamento di una azienda multibusiness attraverso la tecnica dello spezzatino».