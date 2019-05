La vergogna sotto i gerani

La signora con la borsa firmata accelera il passo di fronte all’elegante palazzina di via Portula, nel cuore di Madonna di Campagna, con i gerani fioriti ai balconi. Solo un’occhiata al fotografo e ai giornalisti che stazionano sul marciapiede. Leggerà sui giornali questa storia di povertà, di emarginazione e di paura che si è svolta in due stanzette al piano terra, dove una volta c’era un piccolo bar. E si chiederà come è stato possibile che in quei trenta o quaranta metri quadrati abbiano potuto vivere più di trenta persone. Profughi del Bangladesh, alcuni regolari, altri clandestini, ma tutti ridotti in condizioni disumane. Alcuni, già ricoverati, con infezioni da scabbia, altri solo denutriti, un bimbo di cinque anni con il viso scarno e gli occhi persi nel nulla. Loro più altri, in un sottoscala, che le nostre fotografie mostrano distesi su pagliericci, quasi incapaci di alzarsi in piedi. Può capitare anche questo in una Torino che a volte mostra il peggio di sé e testimonia come si sfrutti l’immigrazione per denaro, 50 euro la settimana, duecento euro al mese a testa. Rigorosamente in nero. Il volto peggiore di quella immigrazione che sfugge ai controlli e magari pure alla malavita e trova buchi in cui rifugiarsi senza un domani e senza prospettive. Nessuno svela il nome del padrone di casa che si mette in tasca sei o settemila euro al mese e magari fa pure l’indignato quando si parla di clandestini o di profughi. Il segno, dobbiamo dircelo chiaro, di un fenomeno che non solo non conosciamo, ma che nessuno governa. Così è lecito chiedersi quanti tuguri di questo genere, magari celati in case dignitose, esistano in città e quanti, per avidità, offrano un’ospitalità che fa rabbrividire. E, forse, alimenta pure la manovalanza del crimine.

fossati@cronacaqui.it