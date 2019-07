Il veicolo si accosta in campagna, la donna scende e affida il piccolo al suo destino

Arriva l’estate e riprende purtroppo la vergognosa, incivile e indecente abitudine, da parte di qualche imbecille, di abbandonare il proprio animale domestico per trascorrere delle “vacanze serene”.

Tutto il mondo è paese, del resto non è pensabile che gli imbecilli ci siano soltanto in Italia. E così attraverso il video si può osservare come una famiglia di un paese dell’Asia sudorientale si disfaccia del proprio cagnolino.