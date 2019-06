La verità di Stefano e Belen. «Un bimbo? Ci lavoriamo…»

Uno dei gossip più caldi del momento, in mancanza di nuove coppie che stravolgano il solito tran tran, è la presunta nuova gravidanza di Belen Rodriguez. Finalmente Stefano De Martino ne parla e chiarisce i loro progetti, presenti e futuri.

In effetti la notizia circola da qualche tempo, soprattutto da quando lei e Stefano De Martino sono usciti allo scoperto ufficializzando il loro ritorno di fiamma e la voglia di ricominciare da dove avevano interrotto il discorso. La showgirl argentina non ha mai voluto affrontare pubblicamente l’argomento, nemmeno nelle sue Stories, però non ha mai nemmeno smentito i rumors. E adesso arrivano parole importanti del ballerino napoletano sul loro futuro.

Stefano De Martino non si è mai nascosto quando ha dovuto parlare del suo amore per i figli e anche del futuro con Belen come coppia. Adesso che tra i due è tornata la passione e che hanno progetti importanti in ballo, a cominciare da un nuovo matrimonio che potrebbe essere celebrato entro l’estate, si può ragionare su come allargare la famiglia.

Il ballerino lanciato da “Amici” per la prima volta ha anche affrontato apertamente l’argomento della possibile nuova gravidanza della moglie, che non è più ex. «Per il momento Belen e io non siamo incinti», ha spiegato in una intervista al settimanale “Nuovo Tv”. Ma ha lasciato aperte le porte ad una piacevole novità nel prossimo futuro: «Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino».

In fondo solo qualche tempo fa era stato lo stesso Stefano a fare qualche indizio in più sui lavori in corso. Aveva confessato infatti come ogni volta che immaginava di vedere davanti a lui un nuovo figlio, vedeva il sorriso di una bambina. Ovviamente non potranno essere loro in anticipo a scegliere cosa arriverà. Ma intanto quello che solo fino a qualche mese fa sembrava impossibile sta per diventare di nuovo realtà e Santiago non sarà più solo.

Era stata proprio Belen ad ammettere che il figlio più volte le aveva chiesto di avere un fratellino o una sorellina. Ma dopo l’addio a Stefano, anche se aveva incontrato un compagno importante come Andrea Iannone, la showgirl argentina aveva sempre preferito rinviare l’argomento. Forse nel suo cuore sapeva che prima o poi lei e Stefano sarebbero tornati insieme e adesso pensarci non fa più paura. Intanto attendiamo con ansia le immagini delle loro vacanze a Ibiza, ormai immancabili come il 730 da pagare.