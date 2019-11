La versione PC di Death Stranding uscirà contemporaneamente su Steam ed Epic Games Store!

In seguito all’annuncio della settimana scorsa riguardo alla pubblicazione da parte di 505 Games della versione PC di Death Stranding, attesissimo titolo d’esordio di Kojima Productions, il publisher ha rivelato che il gioco uscirà contemporaneamente su Steam e su Epic Games Store nell’estate 2020. È da ora possibile preordinare Death Stranding su PC, al prezzo base di 59,99 euro.

Sviluppato da Kojima Productions, Death Stranding è uno dei titoli più attesi dell’ultima decade. Con la partecipazione di Norman Reedus (The Walking Dead) nei panni di Sam Bridges, il gioco è ambientato in un futuro immediato, dove il nostro pianeta è stato devastato da misteriosi esplosioni che hanno innescato una serie di eventi sovrannaturali, conosciuti come Death Stranding. Con il pianeta sull’orlo dell’estinzione di massa e creature spettrali che infestano il circondario, toccherà a Sam viaggiare attraverso un paesaggio devastato per salvare l’umanità dall’annientamento imminente.

Death Stranding è una rivoluzionaria esperienza di gioco realizzata dal leggendario game creator Hideo Kojima e vanta la partecipazione di attori di grosso calibro, tra cui Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story) e Léa Seydoux (Spectre), oltre alle apparizioni del regista vincitore dell’Academy Award Guillermo del Toro (La forma dell’acqua – The Shape of Water), l’attore e presentatore televisivo Conan O’Brien (TBS’ Conan) e l’ideatore dei The Game Awards nonché personalità del mondo videoludico, Geoff Keighley.

LA NOSTRA RECENSIONE DI DEATH STRANDING SARA’ PUBBLICATA NEI PROSSIMI GIORNI