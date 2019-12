La via crucis del lavoro che non c’è. Comital ultima tragedia: 60 a casa

L’ennesima cattiva notizia per i lavoratori piemontesi arriva mentre scende la notte, rischiarata dalle fiaccole delle migliaia di partecipanti al corteo della “Vertenza Torino”. I sindacati hanno trovato l’accordo con il gruppo cinese Dingsheng unico offerente della Comital e Lamalù, ma solo il 50% dei posti di lavoro sarà mantenuto. In buona sostanza, altre 60 persone resteranno a casa disoccupate. La disperazione che si legge negli occhi di chi ieri sera ha preso parte alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil era palpabile.

«Mi hanno lasciato a casa dall’oggi al domani» racconta Francesco Nicoletti, ex dipendente della Cosmonova di Trofarello e papà di tre bambini. «Adesso io e mia moglie dobbiamo trovare una soluzione per continuare a pagare le rate del mutuo» aggiunge, ma nonostante le difficoltà Francesco non perde la fierezza della voce.

Non vuole arrendersi nemmeno Antonio Gullo, che era orgoglioso di produrre alla Lear di Grugliasco i sedili per le più lussuose auto di Fca, le Maserati. «Il 30 marzo finiranno gli ammortizzatori sociali – spiega -. Dopodiché scatteranno i licenziamenti e per me sarà un vero dramma. Sono un papà separato e restare senza lavoro vorrebbe dire non passare più il mantenimento a mia figlia e dover abbandonare il sogno di costruire una nuova vita con la mia compagna».

Dietro a ogni taglio c’è una storia, una persona e una famiglia che rischia di andare in pezzi. «Ho quattro figli sulle mie spalle – ci racconta Anedda Fortunata, addetta alle pulizie per la cooperativa Frassati di Torino, il cui destino è appeso a un filo -. Se la cooperativa mi lascia a casa definitivamente io dove vado? Come mangio? Come pago l’affitto?».

La paura di perdere la casa è quella che accomuna la maggior parte dei lavoratori scesi in piazza ieri sera contro il “degrado di Torino”. «Prendo 800 euro al mese di cassa integrazione – cerca di far quadrare i conti Vito Tesauro, lavoratore dell’ormai ex Embraco – ma ne pago 600 di affitto. Poi ci sono le bollette, la spesa e tutto il resto. Questo è il nostro triste Natale».

Le feste sono il momento peggiore per gli oltre 10mila piemontesi che rischiano di perdere il lavoro, circa 3mila a Torino. A cui oggi si aggiungono i 60 della Comital. «Il percorso, travagliato, che ha portato a questa intesa non finisce qui per la Regione» commenta l’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, riferendosi all’accordo tra i sindacati e Dingsheng per l’azienda di Volpiano.

«Vigileremo costantemente sulla situazione e sul rispetto degli impegni dell’azienda e metteremo in campo ogni strumento a disposizione, qualora fosse necessario. La nostra priorità è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie» aggiunge Chiorino, mentre le fiaccole della “Vertenza” illuminano la notte torinese e cercano di dare speranza a chi non ne ha più.