LA VIGILIA. Juventus, Allegri vuole dimenticare lo 0-3: “Dovremo essere bravi e fortunati”

Ballottaggio in attacco. Sicuro del posto solo Higuain

Prova a tenere alto il morale dell’ambiente il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, vittorioso 0-3 all’Allianz. “Abbiamo il dovere di cancellare la partita dell’andata. Dovremo giocare una grande gara, che ci deve dare energia per il finale di stagione. Giocheremo senza pensare a quello che potremmo fare. Dovremmo essere bravi e anche fortunati”.

Scelte obbligate in zona offensiva per l’allenatore bianconero. “Dal punto di vista di uomini, manca Dybala e giocheranno in tre. Higauin sicuro poi due tra Mandzukic, Cuadrado e Douglas”.

Allegri non crede all’appagamento dei blancos. “Io credo che il Real giochi una partita seria, ma il nostro obiettivo è pensare a noi stessi e trovare una migliore fase difensiva”.