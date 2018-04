LA VIGILIA. Torino, Mazzarri: “Contro il Crotone obiettivo continuità”

Domani granata in campo per il recupero

Tempo di vigilia per il Torino, che domani scenderà in campo per il recupero contro il Crotone. Il tecnico Walter Mazzarri chiede conferme dopo il netto successo sul campo del Cagliari. “Sfide come quella di domani sono difficili, ma noi abbiamo bisogno di continuità. Ho detto ai ragazzi che l’ultima vittoria deve essere un punto di partenza”.

Ancora qualche problema di formazione per l’allenatore livornese, ancora alle prese con i problemi fisici di N’Koulou. “Verificherò oggi, sta progredendo. Però Bonifazi ha fatto un buon lavoro a Cagliari, aiutato anche dal gioco di squadra. Sono contento per il suo esordio in A”.

In attacco, ancora spazio a Belotti con Niang, che resterà a casa a causa di un affaticamento. “Ci vuole equilibrio, chi vuole diventare forte deve pensare alla prossima partita, anche dopo otto vittorie consecutive: deve essere cosi’, se vogliamo portare il Torino dove speriamo tutti possa arrivare”.