La violenza lungo il Po in un video. «Sì, l’aggressore è lui. Ma al 90%»

Abdul Fatawu, il 28enne ghanese accusato di cinque casi di violenza sessuale in due inchieste della nostra Procura, è in piedi accanto a due “birilli”. Nome che in gergo serve a indicare i figuranti utilizzati per i “confronti all’americana” dei sospettati. Dall’altra parte del vetro oscurato c’è invece una ragazza di 21 anni, che, il 3 luglio scorso, venne palpeggiata sul seno mentre correva sul lungo Po, in corso Moncalieri. Per quell’aggressione, il sostituto procuratore Patrizia Gambardella ha iscritto nel registro degli indagati proprio Fatawu. E disposto il riconoscimento avvenuto ieri al nostro Palazzo di Giustizia. Un esame che però non ha fornito un’identità al di sopra di ogni ragionevole dubbio al violentatore di corso Moncalieri. La giovane, assistita dall’avvocato Giorgio Papotti, dopo qualche tentennamento ha sì indicato il ghanese 28enne, ma stimando nel 90% la possibilità che sia stato realmente lui a palpeggiarla.

+++CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI+++