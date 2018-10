La visione e i progetti da 700 milioni di euro. «Così cambia Torino»

«Sento spesso ripetere che a Torino non succede niente, che Torino è ferma o in crisi. Per carità, non sarò io a dire che tutto va bene e che fila come un treno. Però ci sono una serie di progetti piuttosto importanti, alcuni già avviati e altri che partiranno nel giro di pochi mesi, per cui è possibile dire che cambieranno il volto della città». Il soprannome di “Signor No”, non sembra gradirlo specie di fronte a quelle che per il vicesindaco Guido Montanari sono «occasioni perse», prima fra tutte la mancata candidatura alle Olimpiadi 2026. «Sono uno che le cose vuole farle ma vuole farle bene». Ed ecco la «visione» per cui Montanari annuncia interventi urbanistici che «cubano» attorno a 700 milioni di euro, contando su almeno 500 milioni di investimenti pubblici e circa 200 milioni da parte dei privati.

