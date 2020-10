Un tour per visitare i negozi danneggiati dai raid nati a margine della manifestazione…in difesa di negozi e negozianti. Chiara Appendino, sindaca di Torino, insieme all’assessore comunale al Commercio Alberto Sacco, in mattinata si è intrattenuta a lungo tra via Roma, via Accademia delle Scienze e via Lagrange.

In un video diffuso sulla sua pagina Facebook, la prima cittadina ha sottolineato come quelli di ieri sera siano stati “episodi violenti, che nulla hanno a che fare con il legittimo dissenso. Si è trattato di sciacallaggio nei confronti di commercianti colpiti più volte e duramente”. Quanto ai responsabili, Appendino ha fatto riferimento a “gruppi organizzati venuti per creare danno economico”.

In precedenza, sempre attraverso un messaggio sui social, la sindaca aveva espresso “piena solidarietà e riconoscenza alle Forze dell’Ordine che ieri sera hanno fatto fronte alle azioni criminali dei violenti che hanno inquinato la manifestazione pacifica di commercianti, imprenditori e lavoratori. Violenti che erano organizzati per distruggere, non per protestare. La Questura ha già individuato alcuni responsabili e andrà a fondo”.

“Sappiamo cosa significa per un ristoratore dover chiudere, di nuovo, magari proprio quando stava iniziando a tirare su la testa dopo il periodo maledetto della prima ondata.

Sappiamo cosa vuol dire per un teatro o un cinema dover di nuovo annullare la programmazione. E sappiamo quanto cultura e istruzione siano il principale faro per ogni futura generazione che voglia essere migliore di quella precedente”, ha scritto Appendino.

“Sappiamo cosa vuol dire per una palestra, per le associazioni dilettantistiche, per il mondo dello sport in generale subire una nuova battuta di arresto. Con il rischio di essere percepiti come ‘meno importanti’ rispetto ad altre attività quando non è così. Non lo è per chi dello sport fa la chiave di volta della propria salute e del proprio stile di vita. Non lo è per chi nello sport lavora e ci mette passione, sudore e sangue”.

“Sappiamo cosa vuol dire, per il settore del commercio, dover marginare sul singolo euro sperando almeno di coprire le spese. Se va bene. Le categorie che ieri erano in piazza a protestare avevano e hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. Hanno il diritto di urlare la loro rabbia. E noi, Istituzioni, abbiamo il dovere di ascoltarle. Ma nessuno ha il diritto di abbassare la guardia”, il monito.

“Fa male imporre restrizioni. Non sapete quanto. Ora affrontiamo anche questo momento e potremo farlo con aiuti concreti da parte del Governo. A cui, ancora una volta, la Città di Torino dà la sua massima disponibilità. Con l’impegno di aggiornarvi ed essere presente in ogni momento”.

Oggi, intanto, è un programma una nuova riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, chiamato a valutare le prossime mosse dopo le violenze e i disordini di ieri sera. Vandalismi e atteggiamenti che, oltre ad alcuni tra gli storici negozi del centro, hanno macchiato e danneggiato l’immagine dell’intera città.