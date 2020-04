La vita in isolamento: le foto degli studenti ai tempi del Covid-19

Dalle video-chat con amici e parenti, agli autoritratti concettuali tra le mura di casa, passando per il metro di distanza e gli ormai celebri striscioni “Andrà tutto bene” appesi ai balconi. Sono 203 le fotografie scattate da 72 studenti del Dams dell’Università di Torino che in questa quarantena sono stati coinvolti in “CoVisions-19”: il progetto fotografico sviluppato nell’ambito del corso di “Storia e teoria della fotografia” della professoressa Roberta Basano. Uno solo invece il filo conduttore che riunisce tutte le opere, ossia: l’isolamento. «Agli studenti del corso, costretti a seguire le lezioni da casa in seguito all’emergenza Coronavirus, è stato chiesto di realizzare fotografie con questa parola chiave al fine di ragionare sulle possibilità comunicative della fotografia e sul suo linguaggio, stimolando la creatività e superando i limiti fisici della solitudine – spiega la docente del corso Roberta Basano -. L’atto di creazione di una fotografia non si limita allo scatto, l’immagine esige di essere mostrata, condivisa, esplicitata, e la fotografia vuole dibattiti, scontri e prese di posizione. In breve, la fotografia è uno tra i tanti linguaggi artistici che incorpora in sé tanta più forza quando essa è condivisa».

