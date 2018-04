La vittima obbligata

Nelle parole del professor Paolino Idone, malmenato a scuola, vittima di una spedizione punitiva, ci sono almeno un paio di verità che andrebbero sottolineate a tinte vivaci.

Prima di tutto, quando lo “accusano” di non aver sporto denuncia contro gli aggressori, lui replica di non voler passare da vittima a carnefice, che procedere contro i suoi assalitori sia «un fatto dovuto da parte delle istituzioni».

Ossia, l’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in un edificio pubblico. Non è che la vittima l’abbia nascosta. Sarebbe ridicolo dire che serva una querela di parte (e magari a qualcuno basterebbe studiare il Codice Penale) dal momento che si configura chiaramente la premeditazione, dunque procedibile d’ufficio.

Quindi, perché bisogna sempre ipotizzare che sia la vittima a dover puntare il dito? E se anche decidesse di scegliere la prudenza? Dobbiamo obbligare tutti a essere eroi? L’ironia è che se fosse successo in uno stadio ci saremmo trovati a parlare di flagranza differita e via dicendo…

La seconda considerazione che voglio sottolineare più volte: «La scuola pubblica e chi vi lavora meriterebbero un riconoscimento e un apprezzamento che oggi purtroppo mancano». Paradossalmente, e poco mi importa se sembro politicamente scorretto, dà più importanza a un ruolo, a un rimprovero (tanto da viverlo come onta, offesa, affronto, scegliete la parola che più vi piace) e quindi alla scuola stessa un teppista, un criminale

rispetto a chi quella istituzione dovrebbe tutelarla. Caro prof, siamo con lei, per quello che conta.